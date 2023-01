Vôlei de Praia: campeão olímpico Bruno Schmidt anuncia aposentadoria

O jogador de vôlei de praia Bruno Schmidt, de 36 anos, anunciou a aposentadoria neste domingo (22), durante entrevista ao programa Globo Esporte, da TV Globo. Campeão olímpico nos Jogos Rio 2016, em dupla como Alison Mamute, o atleta capixaba revelou o motivo que o levou a decidir pelo fim da carreira esportiva profissional.

“Não me vejo mais como atleta de alto rendimento, jogando da maneira como eu jogava lá atrás. Isso machuca muito, mais do que derrotas, do que dores. Eu não me vejo mais como em 2016. Eu me comparo com isso. Chegou o momento para mim”, disse Schmidt, eleito duas vezes o melhor jogador do circuito mundial (2015 e 2016).

OBRIGADO, BRUNO SCHMIDT! 🏐🏖️ Nosso campeão olímpico anuncia sua despedida das quadras, aos 36 anos. 🥇 Jogos Olímpicos Rio 2016 🇧🇷

🥇 Mundial 2015 🇳🇱

🥇 Circuito Mundial 2015

🥇 Jogos Sul-americanos 2014 🇨🇱 Que carreira gigante! 👏 pic.twitter.com/r0ORAt2dJs — Time Brasil (@timebrasil) January 22, 2023

Referência do vôlei de praia do país, o jogador já traçou seu futuro pós-quadras. Graduado em Direito no ano passado, Schmidt quer aproveitar o tempo livre para estudar para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em fevereiro. Somente os aprovados na avaliação podem trabalhar como advogado.

“Um dos motivos de estar parando é para ter tempo e energia para encarar esse novo desafio. Eu gosto disso, é o que me faz acordar cedo no dia seguinte”, disse o atleta.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também prestou homenagem ao campeão olímpico em publicação no Instagram. “Bruno hoje se despede das quadras. Sentiremos falta dos seus lances mágicos, mas o orgulho e os aplausos são eternos! Seja feliz no novo caminho, campeão! Obrigado por tudo!”.