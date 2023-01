Azarenka volta às quartas do Aberto da Austrália após hiato de 7 anos

A ex-número 1 do mundo no tênis Victoria Azarenka chegou às quartas de final do Aberto da Austrália pela primeira vez em sete anos, derrotando a chinesa Zhu Lin por 4/6, 6/1 e 6/4 na neste domingo (22).

Azarenka, que venceu o título duas vezes em Melbourne, começou devagar e perdeu o primeiro set, mas disparou no segundo, decidindo a partida da quarta rodada.

Nenhuma das jogadoras conseguiu segurar o saque no terceiro set, mas a maior experiência de Azarenka finalmente a ajudou.

A bielorrussa vacilou ao sacar valendo a partida em 5/4, mas rebateu de 15–40 para completar a vitória às 2h15, horário local, com um backhand cruzado.

Azarenka, de 33 anos, enfrentará a terceira cabeça-de-chave, a americana Jessica Pegula, por uma vaga nas semifinais.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.