100 anos da Previdência Social e Boate Kiss

O Hoje é Dia entre 22 e 29 de janeiro de 2023 abre a semana, lembrando o aniversário da atriz Marília Pêra. Se estivesse viva, Marília completaria 80 anos neste domingo (22).

Uma das mais completas atrizes do Brasil, Marília Pêra teve intensa atuação no teatro, televisão e cinema e também era cantora, bailarina, coreógrafa, produtora e diretora de espetáculos teatrais e musicais. A carreira de Marília soma números impressionantes. No teatro, como atriz e diretora, ela atuou em 55 peças. No cinema, foram 27 filmes e na televisão 26 participações em novelas e seriados. Marília coleciona um total de 37 prêmios de melhor atriz, entre 1969 e 2009. A atriz faleceu em 2015, aos 72 anos. Leia a reportagem completa da Agência Brasil.

O programa Recordar é TV, da TV Brasil, relembra entrevista de Marília Pêra em 2002, confira.

100 anos da Previdência Social no Brasil

O Dia da Previdência Social, comemorado em 24 de janeiro, é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituía a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Em 1921, o deputado Eloy Chaves, em uma viagem para Monte Serrat com o objetivo de inspecionar uma usina de força, presenciou uma conversa que o surpreendeu. Na viagem de trem, o parlamentar teria ouvido de dois ferroviários lamentos sobre as condições de trabalho. Sensibilizado com a situação, o parlamentar formulou o projeto de lei que mudaria a história dois anos depois.

Acompanhe a linha do tempo e a evolução dos direitos previdenciários no Brasil neste especial da Agência Brasil.

Dia do Carteiro

No dia 25 de janeiro é comemorado o Dia do Carteiro. A data resgata a memória da criação, em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal.

Em tempos de internet e redes sociais, que tal deixar o celular e o computador de lado e escrever uma carta? A sugestão é do programa Rádio Animada, da Rádio MEC.

Dia da Bossa Nova

Também no dia 25 de janeiro é comemorado o Dia da Bossa Nova. O gênero musical é derivado do samba e surgiu na década de 1950 a partir das demandas de uma geração de jovens que estava em busca de uma música mais de acordo com o que eles viviam no Rio de Janeiro daquela época. Idealizada por Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto no ritmo, a bossa nova trouxe uma simplificação do samba carioca, com elementos do jazz norte-americano e composições com letras mais leves quando comparadas às do samba.

Confira abaixo o documentário feito pela TV Brasil na ocasião dos 60 anos da bossa nova.

10 anos da tragédia na Boate Kiss

Em 27 de janeiro de 2013, a casa noturna em Santa Maria (RS) foi palco de um incêndio no qual 242 pessoas morreram e outras 636 ficaram feridas. A maioria das vítimas era jovem e morreu após inalar fumaça tóxica, sem conseguir deixar a boate, já que a única porta de emergência estava fechada.

Confira na tabela do Hoje é Dia outros fatos e datas que marcam a semana