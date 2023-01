Preso acusado de atuar como coiote na fronteira com a Guiana Francesa

A Polícia Federal (PF) informou que prendeu ontem (19) um brasileiro acusado de atuar como coiote na região de fronteira com a Guiana Francesa. A prisão ocorreu em Oiapoque, no Amapá.

Na operação, foram encontrados oito estrangeiros, entre eles, seis mulheres, um homem e um menor de idade.

De acordo com a PF, a região se tornou rota de contrabando de migrantes oriundos de Cuba. Conforme as investigações, o fluxo migratório começou com a chegada aérea no Suriname, onde os migrantes se deslocaram por via terrestre até a Guiana Francesa. Em seguida, eles pegaram um barco clandestino e entraram no país pelo rio Oiapoque.

Dinheiro

Foram apreendidos R$ 3 mil e US$ 400. O acusado de auxiliar a travessia não teve o nome divulgado e responde a processo pela mesma conduta.

Segundo a PF, vítimas que entraram ilegalmente no Brasil não ficam presas e são encaminhadas para a assistência social.