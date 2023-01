Justiça da Espanha determina prisão preventiva de jogador Daniel Alves

Um juiz espanhol ordenou a prisão preventiva do jogador brasileiro Daniel Alves por uma acusação de agressão sexual contra uma mulher, informou o tribunal nesta sexta-feira (20).

O lateral-direito é acusado por uma mulher de tê-la tocado por debaixo de sua roupa íntima sem seu consentimento em uma casa noturna de Barcelona na noite do dia 30 de dezembro de 2022. Ele negou a acusação.

Acompanhada de amigos, a mulher relatou o suposto incidente aos seguranças da casa noturna, que então alertaram a polícia.

Policiais chegaram ao local e colheram o depoimento da mulher. Ela fez uma queixa formal por agressão sexual no dia 2 de janeiro.

Daniel Alves disse em entrevista à emissora de rádio Antena 3 neste mês que esteve na casa noturna com outras pessoas, mas negou o comportamento descrito pela mulher.

“Estive nesse lugar, estava com mais pessoas, me divertindo. Todos que me conhecem sabem que gosto de dançar. Me divertindo, mas sem invadir o espaço dos demais”, disse o jogador. “Não sei quem é esta senhorita… Como vou fazer isso com uma mulher ou com uma garota que seja? Por Deus, não”, acrescentou.

O jogador, que atuou no Barcelona de 2008 a 2016 e teve uma segunda passagem pelo clube na temporada 2021-2022, atualmente joga pelo clube mexicano Pumas UNAM.

Em comunicado, o clube mexicano disse que “executará as ações e sanções condizentes, conforme estabelecido no contrato de trabalho que tem celebrado com o desportista, assim como o Regulamento Interno de Trabalho”.

“O clube informará com brevidade o que determinará sobre esse caso”, acrescenta o comunicado.

Daniel Alves atuou pela seleção brasileira desde 2006, fazendo 126 partidas e marcando oito gols. No final do ano passado ele disputou a Copa do Mundo do Catar com a seleção e tornou-se o jogador mais velho a defender o Brasil em um Mundial.

