Atacante Gilberto deixa Al Wasl e assina com o Cruzeiro até 2024

O Cruzeiro anunciou a contratação de Gilberto. O atacante é o décimo quarto reforço da Raposa para esta temporada. Aos 33 anos, Gilberto já jogou em vários clubes no Brasil, como Vasco, São Paulo e Bahia, último clube em que atuou no país antes de se transferir para o Al Wasl dos Emirados Árabes.

No futebol árabe, marcou 15 gols em 31 jogos. Gilberto assinou contrato até o final de 2024 com o Cruzeiro.

Os cruzeirenses jogam neste (21), às 19h (horário de Brasília), contra o Patrocinense pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O jogo ocorrerá no estádio Pedro Alves do Nascimento, na cidade de Patrocínio

O treinador uruguaio Eduardo Pezzolano falou o que espera da Raposa este ano.

“Sem dúvida está muito mais forte do que no ano passado. Vamos brigar pra ser campeão de tudo, mas sabemos que tem uma equipe com mais investimento e jogadores de alto nível técnico que é Atlético. Temos que assumir isto e ponto”.

O Atlético-MG também estreia neste , às 16h, contra o Tombense no estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei. O Galo é o favorito da competição e vai buscar o tetracampeonato estadual de Minas Gerais.