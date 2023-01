Acidente causa tumulto na estação Estácio do MetrôRio

Um acidente ocorreu hoje (20), Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, na estação Estácio do MetrôRio, provocando tumulto e correria. De acordo com relatos de passageiros, as plataformas de embarque estavam cheias. Em nota, a concessionária informou que “houve uma falha em equipamento de mobilidade na estação Estácio, na transferência entre as linhas 1 e 2. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já está no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar. A concessionária está prestando os primeiros atendimentos no local”.

O acidente teria acontecido por volta das 8h em uma escada rolante que faz ligação com a plataforma de embarque. Neste feriado, o serviço de troca de composição para as linhas 1 e 2 funciona na estação Estácio, o que explica o aumento de pessoas no local.