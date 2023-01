CCBB do Rio oferece hoje atrações variadas

Hoje (20), quando se comemora o Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, o Centro Cultural Banco do Brasil Educativo (CCBB Educativo), oferecerá ao público diversas atividades gratuitas, realizadas também nos fins de semana.

O coordenador Pedagógico do CCBB, Alexandre Diniz, citou – entre essas atividades – a contação de histórias, em dois horários, na parte da tarde. As histórias fazem ligação com a temática das exposições em cartaz no CCBB OsGemeos: Nossos Segredos e Walter Firmo.

Há atividades para crianças de três a seis anos, denominadas Pequenas Mãos, que também dialogam com a exposição OsGemeos. “As crianças vão conversar um pouco sobre arte de rua, vão experimentar o desenho”, disse Diniz à Agência Brasil.

Nessa atividade, os pequenos visitantes são convidados a intervir e expor suas artes nas fachadas dos prédios de uma cidade em miniatura. O Pequenas Mãos ocorre nos feriados e aos sábados, às 11h. Para crianças menores, de dois e três anos, o CCBB Educativo promove no mesmo horário o Pequeníssimas Mãos, que é um percurso sensorial criado para essa faixa etária. Será hoje e no domingo, às 11h.





São realizadas também visitas mediadas à exposição OsGemeos, sem necessidade de agendamento, além de atividade de artes visuais, no térreo do CCBB, intitulada Fotografitte. Essa ação será durante todo o dia, em diversos horários.

Incorporado ao Ateliê Aberto do CCBB Educativo do Rio, o Fotografitte é uma estrutura de interação e apropriação entre a arte do grafitti e a imagem do visitante. Utilizando elementos como as formas do corpo humano, roupas, objetos e ícones da arte urbana e da cultura hip-hop, foram desenvolvidos stickers (adesivos) inspirados pelo universo de OsGemeos. A experiência consiste em escolher esses fragmentos, criar uma composição no painel transparente e posar para fotos, vivenciando a fusão entre as artes da fotografia e do grafitti.

Experimentação

Os visitantes que chegarem mais cedo, às 9h30, vão experimentar o material tátil que os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo desenvolveram para a exposição sobre sua obra e conhecer um pouco da trajetória dos artistas e da técnica com que eles trabalham esse material de suporte. Essa abordagem é feita no térreo, no rotunda, informou Alexandre Diniz. “Para o final de semana, a gente continua também com essa programação”, afirmou.

O coordenador pedagógico informou que, para as atividades das crianças menores no Pequeníssimas Mãos, são até dez participantes por vez, sendo cinco crianças e cinco adultos; no Pequenas Mãos, o número de crianças sobe para dez.

Já no Fotografitte, não há limite. É chegar e participar. As visitas mediadas reúnem até 20 pessoas, enquanto a contação de histórias tem limite de 40 pessoas, englobando pais e filhos.

Alexandre Diniz anunciou, ainda, que, no período de férias, iniciado no último dia 2, o CCBB Educativo do Rio tem estado com atividades acima da média. “Para se ter ideia, [tem-se] fila de uma hora e meia (de duração) no CCBB para ver a exposição”. Ele acredita que a tendência é continuar assim até a próxima segunda-feira (23), último dia da exposição OsGemeos. “A gente sabe que, acabando OsGemeos, essa frequência vai cair pela metade”, salientou.





Dentro ainda da atração Férias no CCBB, neste mês de janeiro, as oficinas do Laboratório de Artes acontecem também nos dias de semana, de quarta a sexta-feira, das 10h às 18h.

Novas montagens

Em fevereiro, com novas montagens no térreo, a frequência de público deve voltar a crescer. Será montada uma estação sensorial para falar sobre cor. Em paralelo, estão sendo desenvolvidas pequenas contações de histórias que vão falar sobre diversos lugares do mundo. É uma pequena viagem pelo globo, contando histórias características de cada país. Essas atividades ocorrerão durante a semana, de quarta a segunda-feira, em fevereiro.

O CCBB Educativo é um programa contínuo de arte-educação, patrocinado pelo Banco do Brasil, que desenvolve ações educativas para aproximar o público da programação em cartaz.

Em 2023, o programa é realizado pela Sapoti Projetos Culturais e oferece visitas mediadas, laboratório de artes, contação de histórias, mediação de leitura, vivências para crianças, encontro com professores e eventos em datas comemorativas. As atividades oferecidas no Ateliê Aberto são voltadas para todos os públicos e inteiramente gratuitas.