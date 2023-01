Nadal ficará afastado por 6 a 8 semanas com lesão no quadril

O tenista número 2 do mundo, Rafael Nadal, ficará afastado das quadras por seis a oito semanas devido à lesão no flexor do quadril que sofreu durante a derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália, informou a equipe do espanhol nesta quinta-feira (19).

Nadal, o atual campeão do torneio, deixou a competição na quarta-feira após perder do norte-americano Mackenzie McDonald por três sets a zero, 6/4, 6/4 e 7/5.

O jogador de 36 anos fez uma ressonância magnética na perna esquerda em Melbourne nesta quinta-feira (19), que revelou uma lesão de segundo grau no iliopsoas, o principal flexor do quadril.

“Ele estará descansando nos próximos dias quando retornar à Espanha e começará com fisioterapia anti-inflamatória”, disse sua equipe em comunicado. “O tempo normal estimado para uma recuperação completa é entre seis e oito semanas”.

O campeão de 22 Grand Slams chegou a Melbourne com apenas uma vitória desde o Aberto dos Estados Unidos, uma vez que lesões nas costelas, abdômen e pés o mantiveram fora das quadras durante grande parte da última temporada após Wimbledon.

Uma recuperação de seis a oito semanas permitirá a Nadal retornar bem antes da temporada de saibro, para defender seu título do Aberto da França entre o final de maio e início de junho.

