Missão diplomática está na Venezuela para reabrir embaixada

Já está em Caracas, na Venezuela, a missão diplomática brasileira enviada para dar início às providências para a reabertura da Embaixada do Brasil no país, fechada desde março de 2020, por iniciativa do governo anterior.

Segundo o Palácio do Itamaraty, o grupo é liderado pelo embaixador Flávio Macieira, e foi enviado para avaliar as condições dos imóveis e tomar as primeiras medidas com vistas ao pleno funcionamento da representação brasileira, que inicialmente terá um encarregado de negócios e, mais adiante, o envio de um embaixador.

“O envio da missão reflete a decisão do governo brasileiro de normalizar as relações bilaterais, permitindo a retomada de tratativas com o governo venezuelano sobre os diferentes temas que compõem a agenda entre os dois países”, informou o Itamaraty.

A pasta destacou que o diálogo com a Venezuela, que tem extensa fronteira com o Brasil, na Região Norte, além de cooperação em diversas áreas, é fundamental para revitalizar a integração regional desejada pelo novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

As relações entre os dois países foram formalmente retomadas no dia 2 de janeiro, logo após a posse do novo governo.