Mundial de Handebol: Brasil empata com Portugal nos minutos finais

A seleção brasileira masculina de handebol empatou de forma emocionante com Portugal (28 a 28) nesta quarta-feira (18), no último lance do duelo de abertura da segunda fase do Mundial em Gotemburgo (Suécia). Os lusitanos já comemoravam a liderança no placar, em 28 a 27, no minuto final da partida quando houve intervenção do VAR. A arbitragem reviu o lance de irregularidade do jogador português Alexis Borges a poucos segundos do apito final, e concedeu aos brasileiros um tiro de sete metros. Coube a Jean Pierre Dupoux cobrar e igualar o placar.

A equipe comandada pelo técnico Marcos Tatá volta a competir às 14h (horário de Brasília) de sexta-feira (20) contra a Hungria. O último duelo da segunda fase será no mesmo horário, no domingo (22), contra a Islândia.

O Brasil passou pela fase preliminar em segundo lugar, atrás de Suécia e também com Cabo Verde. O trio está no Grupo II junto com Hungria, Islândia e Portugal. No Grupo 2 estão Espanha, Irã, Montenegro, França, Eslovênia e Polônia. Já o Grupo 3 inclui Alemanha, Sérvia, Catar, Noruega, Países Baixo (Holanda) e Argentina. Apenas os dois primeiros colocados em cada chave avançam às quartas de final.

O Mundial assegura a primeira vaga do handebol na Olimpíada de Paris 2024 ao campeão, ou ao vice, caso a França conquiste o título. Como o país sediará os Jogos, já tem garantida vaga no evento. A França é uma das favoritas ao título mundial, depois de ter faturado o ouro nos Jogos de Tóquio (2021), Londres (2012) e Pequim (2008). A atual campeã mundial é a Dinamarca.