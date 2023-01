Evento doará tatuagens de segurança para pessoas com doenças crônicas

O Rio de Janeiro recebe a partir desta sexta-feira, o 10º Tattoo Week Rio, evento cuja marca registrada é a solidariedade, misturando encontro de artes com ações sociais que utilizam a tatuagem. A diretora-presidente do evento, Esther Gawendo, disse à Agência Brasil que serão doadas tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão ou alergia a alguma medicação. As pessoas interessadas podem se inscrever até sexta-feira no endereço eletrônico O evento se estenderá até domingo (22).

“Nós tatuamos de forma voluntária no evento”, disse a diretora-presidente. Esther destacou que muitas vidas podem ser salvas dessa forma. “Se você está em uma crise e tem a sua tatuagem indicando que você é alérgico ou diabético, isso pode poupar muita coisa na hora do socorro”.

A 10ª Tattoo Week Rio vai promover também micropigmentações de sobrancelhas e micropigmentações paramédicas de reconstrução da aréola do mamilo para mulheres mastectomizadas, vítimas de câncer e que perderam o mamilo. Nesta edição, serão atendidos também, pela primeira vez, homens trans que fizeram implante mamário e não têm mamilo por conta da transição de gênero.

Os organizadores dizem que o procedimento de micropigmentação paramédica só poderá ser realizado mediante a apresentação de atestado médico. No ano passado, foram atendidas 250 pessoas. Este ano, a expectativa é dobrar esse número.





Parceria

O evento é realizado por meio de uma parceria entre a Tattoo do Bem, a Tattoo Week e o Projeto Arte com Paixão, idealizado pela micropigmentadora paramédica Ana Savoy. “O meu projeto social Arte com Paixāo, que criei em 2012, sempre me emociona quando vejo a alegria e a recuperação da autoestima das mulheres e homens trans. E, dessa vez, com a parceria da Tattoo Week, faremos muitas pessoas felizes”, disse.

Para o idealizador e fundador da Tattoo Week, Enio Conte, o evento pretende dar visibilidade à arte na pele, valorizando seus artistas e mostrando que o setor é um importante mercado na economia. “Nosso objetivo é trazer uma nova experiência aos participantes e visitantes e emocionar, provando que tatuagem, além de arte, é solidariedade e gera emprego e renda”.

A Lei Municipal 7.748, sancionada em 26 de dezembro do ano passado pelo prefeito Eduardo Paes, incluiu a Tattoo Week no calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro. “Este ano nós entramos oficialmente para os eventos da cidade”, comemorou Esther. “É de suma importância para o evento, que está em sua décima edição aqui no Rio, esse apoio que a prefeitura e a Riotur estão nos concedendo”.

Abertura





Na sexta-feira, das 12h às 22h, os visitantes poderão ingressar no evento gratuitamente, mediante a doação de dois quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). Parte dos alimentos arrecadados será doada para a Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Outra parte será doada para o fundo social da cidade, que tem instituições cadastradas para receberem os alimentos.

Crianças do projeto Mangueira do Amanhã participarão da abertura oficial da Tattoo Week Rio. O projeto terá ainda uma loja para venda de souvenirs aos visitantes, com o intuito de geração de renda.

O encontro ocorre no Centro Sul América, atual Espaço Mag, na Cidade Nova, região central do Rio. Nos dias 21 e 22, no mesmo horário, os ingressos poderão ser adquiridos pelo link ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30 (ingresso social com doação de um quilo de alimento não perecível) a R$ 120 (combos). Os combos incluem camiseta e copo alusivo ao encontro, além de uma tatuagem gratuita que a pessoa poderá escolher em um caderno pré-estabelecido. “São tatuagens de até cinco centímetros e têm uma opção muito grande”, informou Esther.

A Tattoo Week Rio terá 250 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, que somam 2.500 expositores, além de área gastronômica, espaço lúdico para crianças com educadores, espaço fitness e estacionamento. “É um evento para a família”, disse a diretora-presidente. Mais de mil tatuadores e piercers de várias partes do Brasil e do mundo apresentarão seus trabalhos para o público, bem como as recentes tendências da arte na pele. As empresas, por sua vez, trarão seus mais novos lançamentos em produtos e equipamentos.

Convenção

Haverá também concurso da Miss e Mister Tattoo, que elegerá a mulher e o homem mais tatuados e será realizado concurso com 22 categorias de tatuagens. O ganhador vai representar o Brasil na Convenção de Tatuadores, em Nova York (EUA). Esther revelou que a meta, para 2024, é ampliar o total de vencedores, para levar um maior número de profissionais para representar o Brasil na convenção norte-americana.

Outra novidade desta edição é a participação da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), que irá recolher materiais reciclados que forem gerados no período do evento, como vidros e latas, para serem doados a cooperativas de catadores. “É o primeiro ano que nós vamos fazer essa ação, que é superimportante”. Maiores informações podem ser obtidas no site do evento e no Instagram @tattooweek.