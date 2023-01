RJ: mais de 1 milhão começam a receber a guia de pagamento do IPTU

Cerca de 1,2 milhão de cariocas começam a receber, a partir de hoje (16), as guias físicas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2023), distribuídas pelos Correios. Os contribuintes terão até o dia 7 de fevereiro de 2023 para pagar a cota única ou a primeira parcela do imposto predial. Os que optarem pelo pagamento em cota única garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2022.

As guias chegarão em formato de carta com uma única folha. O documento terá dois códigos de barras – um para pagamento da cota única, e outro para quitação da primeira parcela.

As demais guias poderão ser emitidas de forma on-line, a partir de 23 de janeiro, tanto no site carioca.rio, quanto no aplicativo do Carioca Digital, disponível para iOS e Android. Os cariocas poderão baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para serem pagas mensalmente, sem a necessidade de acessar o site todos os meses.

Também no dia 23, os contribuintes também poderão solicitar a guia nos Postos de Atendimento do IPTU. Para realizar o procedimento, pela internet ou de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no IPTU de anos anteriores.

Golpes na Internet

A prefeitura do Rio faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. Foram identificados sites falsos e números de telefone que enviam mensagens a contribuintes solicitando dados pessoais para emissão de boletos falsos.

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes via WhatsApp ou SMS. O canal de atendimento da prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746 e o único endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital: www.carioca.rio.