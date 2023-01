Mais de 610 toneladas de lixo são recolhidos das praias do Rio

O primeiro fim de semana de sol forte na cidade, com sensação térmica acima dos 50º Celsius (0°C) após um longo período de temperaturas amenas e chuva, atraiu uma multidão às praias do Rio de Janeiro. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), responsável pela limpeza dos 56 quilômetros (km) de orla da capital recolheu da areia das praias 610 toneladas de detritos, como vasilhames de plásticos, copos descartáveis, guimbas de cigarro, garrafas de cerveja, entre outros.

A quantidade é quase o dobro do coletado em um fim de semana típico de verão, em torno de 350 toneladas. Desde dezembro, a companhia já vem reforçando o serviço de limpeza com a operação Praia Limpa, realizada todo ano no verão, com a ampliação do efetivo de garis e mais turnos de trabalho. Além disso, a companhia aumentou a quantidade de contêineres para incentivar os banhistas a fazer o descarte correto. Nas praias da zona sul do Rio foram instalados mais mil equipamentos desse tipo.

A contribuição dos frequentadores para a manutenção da limpeza da praia é essencial. Por isso, a companhia resolveu reforçar a partir da próxima quinta-feira (19) as campanhas de conscientização do Praia Limpa, com ações de orientação aos banhistas Chegando de Surpresa, um grupo formado por garis usa a música e a dança para ensinar sobre o descarte correto. As ações educativas vão ocorrer todas as quintas, sextas e sábados, até o fim do verão, nas diferentes praias da cidade.

A primeira atividade, nesta quinta-feira será em Ipanema, nos postos 9 e 10. No feriado de sexta-feira (20), destinado a São Sebastião, a equipe vai para o Arpoador. E, sábado (21), a campanha de conscientização será na praia do Leblon, nos Postos 11 e 12.

Pagode na praia

A Comlurb multou os organizadores de uma festa clandestina realizada neste domingo (15) na praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade. O show do Grupo Clareou, na areia da praia, resultou em multa de R$ 140.928,80. Desse total, R$ 136.428,80 foram aplicados pela Comlurb com base na Lei de Limpeza Urbana. A multa levou em consideração, os seguintes agravantes: dano ambiental, volume gerado, ausência de forma de disposição dos resíduos, além da área afetada e dano paisagístico.

O total de resíduos recolhidos em um domingo normal de verão na Praia do Recreio é de cerca de 20 toneladas. Neste domingo, com a promoção deste evento clandestino, o total de resíduos gerados chegou a 88,4 toneladas.