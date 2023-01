Número de mortos em ataque com míssil russo na Ucrânia sobe para 40

O número de mortos em um ataque com míssil russo na cidade ucraniana de Dnipro subiu para 40 nesta segunda-feira (16), com dezenas de desaparecidos. Esse foi o incidente civil mais letal da campanha de três meses de Moscou, com disparo de mísseis em cidades distantes do front.

A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, pediu demissão hoje, após comentários sobre a guerra considerados fora de tom, preparando o terreno para o que se espera ser uma das semanas mais importantes para delinear o apoio militar ocidental a Kiev.

Com aliados se reunindo na sexta-feira, em uma base aérea dos Estados Unidos (EUA) na Alemanha, para discutir ajuda militar, Berlim está sob intensa pressão para permitir a exportação de seus tanques de batalha Leopard, que a Ucrânia espera que se tornem a espinha dorsal de uma nova força blindada.

Autoridades ucranianas admitiram que há pouca esperança de encontrar mais alguém vivo nos escombros do ataque de sábado (14) em Dnipro, mas o presidente Volodymyr Zelenskiy disse que o resgate na cidade ucraniana , na região central do país, continuará enquanto houver a menor chance de salvar vidas.

“Dezenas de pessoas foram resgatadas dos escombros, incluindo seis crianças. Estamos lutando por cada pessoa!”, declarou Zelenskiy em discurso transmitido à noite pela TV.

Moscou nega alvejar intencionalmente civis em uma campanha de ataques aéreos desde outubro, que tem causado queda de energia e água em cidades ucranianas, e diz que o incidente em Dnipro foi provocado por defesas aéreas ucranianas.

Kiev afirma que não tem como derrubar o míssil antinavio que atingiu um prédio de apartamentos em Dnipro no sábado, durante a última saraivada de ataques da Rússia.

Pelo menos 40 pessoas foram mortas no ataque, com 30 ainda desaparecidas, disse a autoridade municipal Gennadiy Korban, acrescentando que 75 pessoas ficaram feridas, incluindo 14 crianças.

Tanques

O governo alemão disse que o chanceler Olaf Scholz aceitou a demissão de Lambrecht e, em breve, nomeará um novo ministro da Defesa para substituí-la.

A saída ocorre apenas três dias antes da visita de seu colega dos EUA, o secretário de Defesa Lloyd Austin, e quatro dias antes de aliados se reunirem na base aérea de Ramstein, na Alemanha, para coordenar o apoio militar a Kiev.

Lambrecht foi criticada nos últimos dias, depois de uma mensagem otimista de véspera de Ano Novo filmada em frente a fogos de artifício. Ela falou sobre as oportunidades que teve de conhecer “pessoas interessantes e ótimas” como resultado da guerra na Ucrânia.

A previsão é de que a semana registre intensa diplomacia para garantir armas adicionais a Kiev, com foco na relutância da Alemanha até agora em fornecer tanques ou permitir que seus aliados os enviem.

