Nadal estreia com vitória e Kyrgios desiste do Aberto da Austrália

O atual campeão do Aberto da Austrália Rafael Nadal superou uma preparação difícil para avançar à segunda rodada com uma vitória em quatro sets sobre Jack Draper, nesta segunda-feira (16), depois que o tenista da casa Nick Kyrgios surpreendeu no primeiro dia ao desistir do torneio por causa de lesão.

Nadal chegou ao Melbourne Park com apenas uma vitória desde o Aberto dos Estados Unidos e sofreu contra Draper em uma tarde quente e úmida na Rod Laver Arena antes de problemas de cãibra atingirem o britânico de 21 anos.

Com Draper em dificuldades, Nadal finalizou a partida em 7/5, 2/6, 6/4 e 6/1.

Um ano depois do “Milagre de Melbourne”, quando Nadal se recuperou após perder dois sets para vencer Daniil Medvedev em uma final histórica, o espanhol estava feliz por passar à próxima fase para enfrentar o norte-americano Mackenzie McDonald.

“Se colocarmos na perspectiva do que passei nos últimos seis meses, foi um começo positivo”, disse o tenista de 36 anos na quadra. “Joguei contra um dos adversários mais difíceis possíveis na primeira rodada. Ele é jovem, tem força e acho que tem um grande futuro pela frente.”

A vitória de Nadal foi um alívio para os organizadores, após a desistência de Kyrgios por causa de um problema no joelho na véspera de sua estreia.

Kyrgios, vice-campeão derrotado por Novak Djokovic na final em Wimbledon, revelou que teve uma lesão no menisco e desistiu após treinar com o parceiro de duplas Thanisi Kokkinakis.

“Estou arrasado, obviamente”, disse o australiano.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.