IPVA: confira calendário de pagamento na Paraíba

No Paraíba, quem desejar pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em cota única terá desconto de 10%. Para conseguir o desconto, o contribuinte com veículo de placa 1 deverá realizar o pagamento até a data de 31 de janeiro de 2023.

A data de vencimento com desconto varia de acordo com o número da placa e vai até 31 de outubro para veículos com a placa 0.

O contribuinte pode optar pelo parcelamento do IPVA em até três parcelas, sem desconto.

A Portaria nº 456/2022 prevê ainda que “as taxas e multas da competência do Detran-PB, correspondentes ao mês de emplacamento, deverão ser pagas integralmente, pelo usuário, até a data limite da 3ª parcela, salvo os casos de parcelamento ou isenção previstos em lei”.

O boleto pode ser impresso na página da Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba (Sefaz-PB) na internet.