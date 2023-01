IPVA: veja o calendário de pagamento para Mato Grosso

O vencimento da cota única ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Mato Grosso ocorrerá no 1º de maio para todos os contribuintes, independentemente do número final da placa do veículo.

O contribuinte que pagar o IPVA em parcela única até o dia 22 de maio de 2023 terá 15% de desconto.

O IPVA também poderá ser parcelado em até oito vezes, desde que a data de vencimento da última parcela não ultrapasse o ano de referência. Nesse caso também poderão ser aplicados descontos. Os percentuais de redução ainda serão definidos e publicados pelo Governo do Estado, após aprovação do Projeto de Lei encaminhado à Assembleia Legislativa.