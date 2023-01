Hugo Calderano avança às quartas do WTT Contender na África do Sul

O mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número 7 do mundo, se classificou às quartas do WTT Contender Durban (África do Sul) primeira competição do circuito mundial deste ano. Um dia após vencer na estreia, Calderano voltou a triunfar, desta vez sobre o indiano Snehit Suravajjula (136º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 13/11, 11/6 e 11/4).

Nosso craque avançou mais uma fase! 🏓🔥 Amanhã às 7 horas Hugo Calderano enfrenta Lin Shidong 🇨🇳 pelas quartas de final do WTT Contender de Durban#WTTContender pic.twitter.com/RoAVn76ATj — CBTM (@CBTM_TM) January 13, 2023

O embate das quartas será às 7h (horário de Brasília) deste sábado (14). O brasileiro, cabeça de chave 1, enfrentará o chinês o chinês Lin Lin Shidong (46º).

Na última quarta (11), Calderano bateu o britâncio Paul Drinkhal por 3 sets a 0 (11/ 4, 11/8 e 11/4 ) na partida de estreia.