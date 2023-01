Carnaval paulista: venda de ingressos de lote promocional termina hoje

A venda de ingressos de um lote promocional para as arquibancadas do Sambódromo do Anhembi termina nesta sexta-feira (13). Na promoção, quem comprar um ingresso para arquibancada (inteira) ganha outro de cortesia para o mesmo dia de desfile e setor.

A promoção é válida também para quem já garantiu um lugar para assistir aos desfiles das escolas de samba de São Paulo em 2023, no primeiro lote, disponibilizado em junho do ano passado. O Clube do Ingresso atenderá as pessoas que já compraram entradas para as arquibancada e querem receber o ingresso de cortesia para o mesmo dia e setor. O atendimento será feito pelo WhatsApp (11) 3900-1058. A promoção é exclusiva para ingressos na modalidade inteira de arquibancada. A meia entrada não será contemplada.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias físicas, em Pinheiros e no centro da cidade, e também pelo site do Clube do Ingresso.

Falta menos de um mês as apresentações, que serão realizados no Sambódromo do Anhembi nos dias 11, 17, 18 e 19 de fevereiro. No dia 25, é o desfile das campeãs.

Os ingressos assistir às apresentações do Grupo Especial custam a partir de R$ 90. No dia 11, a entrada é gratuita nas arquibancadas para os desfiles do Acesso 2. Não é necessário retirar nenhum tipo de ingresso, basta ir ao Sambódromo.

A programação completa pode ser vista aqui.

Bilheterias

Os ingressos para os destiles podem ser comprados em bilheterias físicas localizadas no Carioca Club Pinheiros, à Rua Cardeal Arcoverde, nº 2899, Pinheiro, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18h; e na Loja 255 da Galeria do Rock, na Avenida São João, nº 439, centro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h e, aos sábados, das 13h às 17h.