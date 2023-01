Milhares de pessoas protestam em Lima pedindo renúncia da presidente

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Lima, capital peruana, nessa quinta-feira (12), em protesto pacífico contra o novo governo e a nova presidente, depois que semanas de confrontos sangrentos, desencadeados pela destituição do ex-presidente Pedro Castillo, deixaram pelo menos 42 mortos.

“Por que você está virando as costas para o povo, há tantas mortes, pelo amor de Deus, pare com esse massacre”, afirmou a manifestante Olga Espejo, pedindo a renúncia da presidente Dina Boluarte, antiga vice-presidente de Castillo.

“Sra. Boluarte, eles estão usando você”, disse ela.

Os manifestantes gritavam “Dina asesina!” (Dina assassina) enquanto carregavam caixões de papelão, fotos das vítimas e slogans antigovernamentais pelas ruas de Lima, no primeiro protesto em massa na capital desde o Ano Novo.

A passeata, organizada por sindicatos e grupos de esquerda, transcorreu sem incidentes. Os confrontos iniciados no início de dezembro marcam a pior explosão de violência no Peru em mais de 20 anos.

Enquanto o protesto de quinta-feira acontecia, o ministro do Trabalho do Peru, Eduardo García, anunciava sua renúncia no Twitter, afirmando que o país precisa de um pedido de desculpas pelas mortes. Ele incentivou o governo a reconhecer que “foram cometidos erros que precisam ser corrigidos”.

García disse ainda que a situação não pode esperar até abril de 2024, data proposta para as eleições, dois anos antes do previsto.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.