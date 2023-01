PCDF vai responsabilizar policiais que participaram de atos golpistas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou em suas redes sociais nesta quinta-feira (12) que foi determinada a instauração de um Procedimento Apuratório Disciplinar na Corregedoria Geral de Polícia para responsabilizar os policiais civis que tenham participado dos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília. No domingo (8), pessoas contrárias ao resultado das eleições presidenciais de 2022 invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

A determinação atendeu a uma ordem do delegado-geral da PCDF, Robson Cândido. A segurança pública do Distrito Federal está sob intervenção federal desde a noite de segunda-feira e está sob o comando do interventor, Ricardo Capelli.

Por ordem do Delegado-Geral da PCDF, foi determinada a instauração de Procedimento Apuratório Disciplinar no âmbito da Corregedoria Geral de Polícia, para responsabilizar os policiais civis que porventura tenham participado dos atos antidemocráticos ocorridos na capital federal. — PCDF – Polícia Civil (@pcdf_oficial) January 12, 2023

Segundo as postagens da Polícia Civil, a medida faz parte de “um conjunto de ações necessárias para que, nos limites constitucionais e legais das atribuições da polícia civil, a ordem seja recuperada e reestabelecida.”