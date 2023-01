Tropas ucranianas resistem em Soledar; Rússia aumenta contingente

A Rússia está ampliando seu contingente na Ucrânia, mas as forças ucranianas estão travando uma luta feroz pela cidade oriental de Soledar, disse nesta quinta-feira (12) a vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Malyar.

Ela informou, em entrevista, que o número de unidades militares russas na Ucrânia havia aumentado de 250, uma semana atrás, para 280, em tentativa de Moscou de ganhar a “iniciativa estratégica”.

“A luta é feroz na direção de Soledar”, afirmou Malyar. “Eles [os russos] estão se movendo sobre seus próprios cadáveres.”

“A Rússia está levando o próprio povo para o massacre aos milhares, mas nós estamos nos segurando”, acrescentou.

Outro alto funcionário ucraniano, o general brigadeiro Oleksiy Gromov, disse na mesma entrevista que a situação militar no país continua “difícil”, com os combates mais pesados na frente oriental.

As forças russas tentam cortar as linhas ucranianas e cercar as tropas, afirmou Gromov.

Ele disse ainda que o perigo de um ataque lançado da Biolerrússia, um aliado russo ao Norte da Ucrânia, pode permanecer ao longo deste ano.

