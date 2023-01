Fase de grupos da Copinha temina com empate entre Inter e Oeste

Internacional e Oeste não passaram do 0 a 0, na noite desta quarta-feira (11) na Arena Barueri, na partida que encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com este resultado, o Colorado avança para a segunda etapa da competição como líder do Grupo 24 com sete pontos.

Tudo igual no último jogo da primeira fase!#Copinha23

📷 Anderson Romão/Oeste FC pic.twitter.com/OTQlANbN48 — Copinha (@Copinha) January 12, 2023

Com isto, o Internacional pega o Aster na segunda fase da competição, na próxima sexta-feira (13). No mesmo dia, o Oeste, que ficou em segundo na chave, pega o Ska Brasil.

Tropeço do Santos

Quem tropeçou nesta quarta foi o Santos, que, jogando no estádio Bruno José Daniel, perdeu de 3 a 0 para o Santo André, que fechou a primeira fase da Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, na liderança do Grupo 26.

Três pontos e Ramalhão na liderança do grupo 26!#Copinha23

📷Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC pic.twitter.com/8B3qvXmb8f — Copinha (@Copinha) January 12, 2023

Com isso, o Peixe encara o EC São Bernardo na segunda fase da competição, enquanto o Santo André recebe o Bahia.

Outros resultados

Alecrim-RN 0 x 5 XV de Piracicaba

Nacional 3 x 0 Juventude

São Raimundo-RR 1 x 2 Falcon-SE

Rosário Central-SE 4 x 0 Fluminense-PI