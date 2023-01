Influente guitarrista inglês de rock Jeff Beck morre aos 78 anos

Jeff Beck, o influente guitarrista inglês que chegou à fama com o grupo The Yardbirds antes de embarcar em uma carreira solo, morreu aos 78 anos, anunciou sua família nas redes sociais nesta quarta-feira.

Ele morreu pacificamente na terça-feira depois de contrair repentinamente meningite bacteriana, disse a família.

Beck foi indicado duas vezes ao Hall da Fama do Rock & Roll: em 1992 por seu trabalho com The Yardbirds e como artista solo em 2009. Em 2015, a revista Rolling Stone classificou Beck como o quinto maior guitarrista de todos os tempos, uma posição à frente do ícone do blues B.B. King.

Em 2022, Beck lançou seu último álbum: “18”, uma coleção de 13 faixas composta principalmente por covers com o astro de Hollywood Johnny Depp.

“Nós lentamente construímos músicas que simplesmente gostamos. Na verdade, não fizemos nenhum design”, disse Beck na época.

Natural de Wallington, na Inglaterra, Beck ganhou seu primeiro prêmio Grammy em 1985 com a instrumental “Escape”. O artista ganharia mais sete estatuetas folheadas a ouro em sua carreira.

O guitarrista do Black Sabbath, Tony Iommi, lamentou a morte de Beck no Twitter, dizendo que ficou chocado ao saber de sua morte.

“Jeff era uma pessoa tão legal e um excelente guitarrista, icônico e genial — nunca haverá outro Jeff Beck”, escreveu Iommi. “Sua forma de tocar foi muito especial e distintamente brilhante! Sua falta será sentida.”

Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin e também ex-membro do Yardbirds, prestou homenagem a Beck dizendo que sua técnica era única e sua imaginação ilimitada.

“O guerreiro de seis cordas não está mais aqui para admirarmos o feitiço que ele poderia tecer em torno de nossas emoções mortais. Jeff podia canalizar a música do etéreo”, disse ele. “Jeff, vou sentir sua falta, junto com seus milhões de fãs.”

