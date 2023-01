Hamlin deixa hospital em Buffalo nove dias após sofrer parada cardíaca

O safety Damar Hamlin, do Buffalo Bills, recebeu alta do hospital nove dias após sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da NFL (liga nacional de futebol americano) e continuará sua reabilitação em casa, informou o time de futebol americano nesta quarta-feira (11).

Hamlin, de 24 anos, que foi transferido para um hospital de Buffalo na última segunda-feira (9) após uma semana no Centro Médico da Universidade de Cincinnati, passou por uma avaliação médica abrangente e uma série de exames cardíacos, neurológicos e vasculares na terça-feira (10), disseram os médicos.

“Concluímos uma série de exames e avaliações e, em consulta com os médicos da equipe, estamos confiantes de que Damar pode receber alta com segurança para continuar sua reabilitação em casa e com o Bills”, disse o médico Jamie Nadler, líder da equipe que cuidou de Hamlin no Centro Médico Geral de Buffalo, em comunicado divulgado pelo Bills.

An amazing Damar Hamlin update. ❤️💙 pic.twitter.com/GyP2uDQry0 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 11, 2023

Hamlin desmaiou durante um jogo em 2 de janeiro contra o Cincinnati Bengals momentos após fazer um tackle, e precisou ter seu batimento cardíaco restaurado em campo enquanto jogadores atordoados de ambos os times choravam, rezavam e se abraçavam. O jogo foi adiado e posteriormente cancelado.

