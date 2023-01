Voos começam a ser retomados nos EUA após falha em sistema

Os voos dos Estados Unidos (EUA) estavam sendo retomados lentamente nesta quarta-feira (11) depois que a Administração Federal de Aviação (FAA) se mobilizou para consertar uma interrupção do sistema durante a noite que causou impacto em milhares de voos.

A FAA havia determinado às companhias aéreas que parassem todas as partidas domésticas, depois que seu sistema de alerta de pilotos para as missões aéreas foi desligado.

A administração disse que as partidas estavam sendo retomadas nos aeroportos de Newark (Nova Jersey) e Atlanta “devido ao congestionamento do tráfego aéreo nessas áreas. Esperamos que as partidas sejam retomadas em outros aeroportos às 9h (horário de Nova York)”.

Os vôos já no ar foram autorizados a continuar para seus destinos.

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado sobre a interrupção do sistema da FAA, disse a secretária de Imprensa, Karine Jean-Pierre, no Twitter. Não há evidência de um ataque cibernético neste momento, mas o presidente pediu investigação, disse ela.

A FAA disse que estava trabalhando para restaurar um sistema que alerta os pilotos sobre perigos e mudanças nas instalações e procedimentos aeroportuários, que haviam parado de processar informações atualizadas.

“A FAA ainda está trabalhando para restaurar completamente o sistema Notam (Notice to Air Missions) após interrupção. Enquanto algumas funções estão começando a voltar a funcionar, as operações do Sistema Aéreo Nacional continuam limitadas”, disse a FAA no Twitter.

Um total de 32.578 vôos foram atrasados a partir das 8h07 (horário de Nova York), mostrou o site de rastreamento de voos FlightAware, sem citar razões. Outros 409 dentro, entrando ou saindo do país também foram cancelados.

As ações das companhias aéreas norte-americanas caíram nas negociações pré-abertura de mercado nesta quarta-feira.

Um Notam é um aviso contendo informações essenciais ao pessoal envolvido com as operações de voo, mas não conhecido com antecedência suficiente para ser divulgado por outros meios.

As informações podem ter até 200 páginas para voos internacionais de longo curso e podem incluir itens como o fechamento de pistas, avisos de perigo para aves e obstáculos de construção.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.