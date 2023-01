Damar Hamlin recebe alta uma semana após parada cardíaca em campo

O jogador do Buffalo Bills Damar Hamlin recebeu alta de um hospital de Cincinnati uma semana após sofrer uma parada cardíaca durante um jogo da liga norte-americana de futebol americano, a NFL, e voltou para Buffalo, em Nova York, disseram médicos na segunda-feira (9).

Médicos do Centro Médico da Universidade de Cincinnati, onde Hamlin passou a última semana, disseram que ele viajou de avião e continuará sendo monitorado por uma equipe de atendimento em Buffalo.

Knight também disse que, desde sexta-feira (6), Hamlin vinha fazendo fisioterapia e terapia ocupacional andando pela unidade, fazendo uma dieta regular e se reunindo com a família e muitos membros da equipe de atendimento.

Hamlin, de 24 anos, desmaiou durante um jogo na última segunda-feira (2) em Cincinnati momentos depois de um choque em uma disputa de bola, e teve que ter seu batimento cardíaco restaurado em campo enquanto jogadores atordoados de ambos os times choravam, rezavam e se abraçavam.

Grateful for the awesome care I received at UCMC. Happy to be back in Buffalo. The docs and nurses at Buffalo General have already made me feel at home! 🏩🫶🏾.

— 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) January 9, 2023