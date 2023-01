Copa do Nordeste define últimas equipes da fase de grupos

Vitória, CSA, Ferroviário e Santa Cruz garantiram presença na fase de grupos da Copa do Nordeste após vencerem suas partidas, neste domingo (8), pela segunda fase Eliminatória da Copa do Nordeste.

A primeira equipe a se classificar foi o Vitória. Graças a um gol do atacante colombiano Santiago Trellez, o Rubro-Negro baiano superou o Jacuipense por 1 a 0 no estádio do Barradão, em Salvador, para entrar na fase de grupos da competição.

VITÓRIA DO VITÓRIA! Alô, Lampions! Papai tá de volta! Com gol de Santiago Trellez, Leão vence Jacuipense por 1×0 e conquista classificação para a @copadonordeste! VAMOOOO!!! 🔴⚫️ pic.twitter.com/2OT5nhTt2f — EC Vitória (@ECVitoria) January 8, 2023

O CSA conseguiu avançar na competição apenas na disputa de pênaltis. Após empate em 0 a 0 nos 90 minutos de bola rolando, o Azulão do Mutange triunfou nas penalidades máximas por 5 a 4, no Estádio Municipal Gerson Amaral, em Coruripe, graças ao brilho do goleiro Paulo Ricardo, com três defesas nos pênaltis.

Outra equipe que garantiu a classificação com um triunfo de 5 a 4 na cobrança de pênaltis, no Batistão, em Aracaju, foi o Ferroviário, que superou o Confiança após igualdade de 0 a 0 com a bola rolando.

GUERREIROS DA CLASSIFICAÇÃO! 🇾🇪 pic.twitter.com/20QZ977wng — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) January 8, 2023

A última vaga ficou com o Santa Cruz, que derrotou o Botafogo-PB por 2 a 1 no estádio do Arruda, em Recife.

Desta forma, o Grupo A contará com Sport, Fortaleza, CRB, Sampaio Correia, Atlético-BA, Fluminense-PI, Vitória e duas equipes que virão das Eliminatórias. Já a chave B terá Ceará, Bahia, Náutico, ABC, Campinense, Sergipe, além de dois times classificados neste domingo.