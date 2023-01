CBF, ex-jogadores e políticos prestam última homenagem a Dinamite

Após falecimento, neste domingo (8), de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco e um dos maiores nomes do futebol brasileiro, o mundo futebol prestou homenagem ao ex-jogador, com manifestações de clubes, atletas e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O presidente da República Luiz Inácio da Silva, que é torcedor da equipe de São Januário, foi outro a se pronunciar.

Em postagem em seu perfil nas redes sociais, a CBF lembrou a passagem de Dinamite pela seleção brasileira, pela qual disputou as Copas de 1978 e 1982 e marcou 25 gols: “Com pesar, a CBF lamenta a morte de Roberto Dinamite, um dos maiores atletas do futebol brasileiro. Pela seleção brasileira, o ex-jogador marcou 25 gols e foi artilheiro no vice-campeonato do Brasil na Copa América de 1983. Ele também disputou as Copas do Mundo de 1978 e 1982”.

Quem também prestou sua última homenagem ao ídolo vascaíno foi o presidente Lula, que, como torcedor vascaíno, admirava muito o futebol do ex-jogador: “Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome”.

Outro político a se pronunciar foi o prefeito do Rio Eduardo Paes, que chamou Dinamite de ídolo de infância: “Meu ídolo desde criança. O cara que me fez viver as primeiras emoções com meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria que você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque”.

Em postagem posterior, Eduardo Paes informou que “o trecho da Avenida General Américo de Moura em frente ao Estádio de São Januário [entre as ruas Ricardo Machado e Dom Carlos] passará a se chamar Avenida Roberto Dinamite”.

O ex-jogador Edmundo também publicou um texto no qual se despede de seu amigo: “Perder um ídolo é perder sua própria história! Mas perde você Bob é diferente! Você é minha referência como homem, como atleta, como ser humano! Um dia entrei em são Januário só para te ver! Tempos depois virei seu amigo! Hoje o que eu faço? Choro? Prefiro lembrar do seu legado para nosso clube! Prefiro lembrar dos seus gols, prefiro lembrar da nossa amizade”.