Roberto Dinamite morre aos 68 anos de idade

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite faleceu neste domingo (8), às 10h50, aos 68 anos de idade. Tratando um câncer no intestino, o ex-jogador foi internado no último sábado (7) em um hospital do Rio de Janeiro após apresentar piora no quadro.

É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente.

Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/kgXyAx1mql — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2023

Ídolo do Vasco, ele marcou 1.110 jogos com a camisa cruzmaltina, foi o maior artilheiro do clube com 708 gols marcados e conquistou o Campeonato Brasileiro de 1974, além de cinco edições do Campeonato Carioca (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992).