Com artilheiro japonês, Bragantino vence ABC para avançar na Copinha

Sob comando do meio-campista japonês Kosei, o Bragantino superou o ABC por 2 a 1, neste sábado (7) no estádio Bruno Lazzarini, em Leme, e garantiu a classificação antecipada para segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

CLASSIFICADOS! 🔥 O #RedBullBragantino venceu o ABC-RN por 2 a 1, com dois gols de Kosei, e está classificado para a próxima etapa da #Copinha2023! Na terça-feira (10), o Massa Bruta enfrenta o Maringá, às 16h45, para fechar a fase de grupos. 📸 Fernando Roberto#VamosBraga pic.twitter.com/Uh9wVsZnPb — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 8, 2023

A vitória sobre o Elefante deu ao Massa Bruta a liderança do Grupo 20 com seis pontos. O destaque da partida foi Kosei, que abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Romário ainda igualou o marcador um pouco antes do intervalo, mas o meia japonês voltou a ser decisivo e garantiu o triunfo do Bragantino aos 6 minutos da etapa final.

Outros resultados:

Fluminense-PI 1 x 3 Internacional

Audax 1 x 0 Capital-TO

Botafogo-SP 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Marília 2 x 2 Porto Velho-RO

Hercílio Luz-SC 0 x 2 Vasco