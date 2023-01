Aumento da tarifa de transporte coletivo no Rio começa a valer hoje

Começou a valer a 0h de hoje (7) o novo valor de R$ 4,30 para as passagens dos modais do transporte coletivo regulados pela prefeitura do Rio de Janeiro. A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 51.914, publicado na terça-feira (3) no Diário Oficial do Município.

Além dos ônibus urbanos, o aumento foi implementado também no BRT (Bus Rapid Transit) e no VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), bem como nos serviços de transporte local, complementar comunitário e especial complementar, como as vans.

Subsídio

O valor anterior era de R$ 4,05, tarifa vigente desde janeiro de 2019. Em maio de 2022, a prefeitura fez um acordo com as empresas de ônibus para aumentar a circulação de veículos e retomar linhas paradas sem aumento da tarifa, em troca do subsídio de R$ 1,78 por quilômetro rodado comprovado por GPS.

O governo do estado também aumentará o subsídio para as empresas do sistema de trens metropolitanos, com o objetivo de manter a tarifa em R$ 5 para os beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), ou seja, usuários cadastrados no site do programa que tenham renda mensal de até R$ 7.087, o que equivale ao teto do INSS.

O objetivo é manter o valor da passagem dos trens em R$ 5 durante o ano de 2023, implantando, ainda este mês, via decreto, a Tarifa Social Ferroviária.

“Assim, o governo do estado vai subsidiar a diferença de R$ 2,40 para que o valor da passagem permaneça em R$ 5, uma vez que a Agetransp [agência reguladora das concessionárias de transporte no estado] homologou, em 20 de dezembro de 2022, a revisão para R$ 7,40”, informou a nota do governo. O reajuste começa a valer em fevereiro.