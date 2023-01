Copinha: Corinthians arranca vitória para permanecer 100%

O Corinthians mostrou força e arrancou uma vitória de 3 a 1 sobre o Fast, na noite desta sexta-feira (6) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada do Grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Este resultado deixou o Timão na ponta da classificação da chave com seis pontos (três de vantagem sobre a segunda colocada Ferroviária).

Porém, quem saiu na frente foi a equipe amazonense. Logo aos 9 minutos de bola rolando Periquito cruzou na área e Claudinho cabeceou para abrir o marcador. A partir daí a equipe do Parque São Jorge foi para o ataque, mas a reação saiu apenas na etapa final.

Aos 33 Higor empatou e um minuto depois Felipe Augusto aproveitou indefinição da defesa do Fast para colocar o Corinthians em vantagem. Com a vitória encaminhada ainda deu tempo de Felipe Augusto marcar mais uma vez aos 42.

O dia também foi de vitória do Palmeiras, o atual campeão da Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro. No Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, o Verdão bateu o América-SP por 3 a 1 com gols de Ruan Ribeiro (dois) e Yan. Lucas descontou em cobrança de pênalti.

Seguimos no topo da tabela! ☝️ Sextou com mais uma vitória das #CriasDaAcademia na @Copinha! 🐷 🏆 Palmeiras 3×1 América-SP

⚽️ Ruan Ribeiro (2) e Ian#AvantiPalestra pic.twitter.com/Ou3GSE4tYU — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 7, 2023

O resultado deixou o Palmeiras com seis pontos no Grupo 3 e precisando de um empate na última rodada para avançar de fase.

Outros resultados:

Mirassol 2 x 0 Inter Minas-MG

Catanduva 0 x 0 Ceilândia-DF

Ferroviária-SP 0 x 1 Zumbi-AL

União ABC-MS 1 x 1 Chapecoense

América-RN 1 x 1 Avaí