Hamlin respira sem tubo e conversa após parada cardíaca em jogo da NFL

O tubo de respiração do jogador do Buffalo Bills Damar Hamlin foi removido durante a noite e o atleta de 24 anos está progredindo “notavelmente”, disse sua equipe nesta sexta-feira (6), citando uma atualização de seus médicos no Centro Médico da Universidade de Cincinnati.

“Sua função neurológica permanece intacta e ele conseguiu conversar com sua família e equipe de atendimento”, disse a equipe da National Football League (NFL), a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Os Bills também disseram nas redes sociais que Hamlin entrou em contato com seus companheiros por FaceTime na reunião da equipe nesta sexta-feira (6) para conversar com os jogadores e treinadores: “O que ele disse ao time: ‘Amo vocês, rapazes’.”

Damar Hamlin FaceTimed into our team meeting today to talk to players and coaches. What he said to the team: “Love you boys.” ❤️ pic.twitter.com/8dorrWNaxt — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 6, 2023

Hamlin desmaiou depois de derrubar um oponente no primeiro quarto de um jogo contra o Cincinnati Bengals na segunda-feira (2), sofrendo uma parada cardíaca, e teve seus batimentos cardíacos restaurados ainda em campo em uma cena que chocou outros jogadores, treinadores e milhões de torcedores.

Médicos disseram na quinta-feira (5) que Hamlin estava “demonstrando sinais de boa recuperação neurológica”, mas que era muito cedo para comentar sobre seu prognóstico médico de longo prazo.

O incidente assustador gerou uma manifestação massiva de apoio de torcedores e da comunidade do futebol americano. As doações para uma campanha online de arrecadação de fundos para brinquedos que Hamlin lançou em dezembro de 2020 dispararam em resposta, recebendo mais de US$ 7,8 milhões (aproximadamente R$ 41 milhões) nesta sexta-feira (6).

A NFL disse na quinta-feira (5) que não retomará o jogo entre Bills e Bengals, enquanto as duas equipes se preparam para entrar nos playoffs como favoritas ao título. O Bills jogará no domingo (8) contra o New England Patriots pela última partida da temporada regular.

