Tempestade deixa mais de 60 mil residências sem energia na Califórnia

Mais de 60 mil residências e empresas ainda estavam sem energia na Califórnia, no início desta sexta-feira (6), depois que uma enorme tempestade, procedente do Oceano Pacífico, desencadeou ventos fortes, chuvas torrenciais e neve pesada em todo o estado norte-americano.

Pelo menos duas mortes foram relatadas desde quarta-feira (4) devido ao temporal, que derrubou a energia de milhares de casas e interrompeu o tráfego rodoviário com inundações repentinas, deslizamentos de rochas e quedas de árvores.

Ontem, a Pacific Gas and Electric Co (PG&E) disse que restaurou a energia para mais de 400 mil clientes nas últimas 30 horas. Cerca de 55 mil ainda estavam sem energia no área da PG&E na manhã desta sexta-feira, de acordo com o site PowerOutage.us.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.