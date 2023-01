Lula defende crescimento com responsabilidade e seguridade social

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lembrou, nesta sexta-feira (6), que todos os ministros do governo assumiram compromisso de fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos. “É possível fazer a economia voltar a crescer com muita responsabilidade, com distribuição de riqueza e renda, e gerar emprego que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social”, disse na abertura da primeira reunião ministerial.

Lula acrescentou que pretende fortalecer o sistema cooperativo, incentivar o micro e pequeno empreendedor, o pequeno e médio empresário, enfatizando que o trabalhador deve ter o que classificou como “um mínimo de seguridade social”.

“Que ele [trabalhador] tenha garantia de previdência, garantia de registro, garantia de que, quando estiver impossibilitado de trabalhar, o Estado garanta a ele um mínimo de segurança, porque se não a gente não terá um mundo de trabalho sadio e saudável, teremos um mundo de barbárie”, disse.