Vasco confirma ida do jovem volante Andrey Santos para o Chelsea

O Vasco confirmou a venda de Andrey Santos, 18 anos, para o Chelsea (Inglaterra). O volante carioca atuou em 38 gols jogos como profissional e marcou oito gols pelo Cruzmaltino.

Cria da base vascaína, onde começou no futsal aos 11 anos, Andrey foi um dos destaques da campanha do time carioca na Série B no ano passado, que levou o time de volta à serie A do Campeonato Brasileiro.

Os detalhes da negociação entre Vasco e o clube britânico não foram revelados, mas especula-se que Andrey tenha sido vendido por cerca de 12,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de doze milhões e meio de euros, algo em torno de R$ 70 milhões.

No Chelsea, Andrey terá o apoio dos compatriotas Thiago Silva (zagueiro) e Jorginho (meio-campista). O clube ocupa atualmente a 10º posição no campeonato inglês.