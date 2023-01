Astro do futebol italiano, Gianluca Vialli morre aos 58 anos

O ex-atacante italiano Gianluca Vialli, que somou 59 partidas pela Itália e teve uma carreira espetacular em clubes como Sampdoria, Juventus e Chelsea, morreu de câncer aos 58 anos.

Vialli foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2017. Ele foi dado como curado um ano depois, mas a doença retornou.

E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!». 💙🤍❤🖤🤍💙 pic.twitter.com/ysr1nWDwK1 — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 6, 2023

A Sampdoria confirmou nesta sexta-feira (6) sua morte.

“Cercado por sua família, ele faleceu ontem à noite após enfrentar a doença por cinco anos com coragem e dignidade. Agradecemos a muitos que o apoiaram ao longo dos anos com seu carinho. Sua memória e exemplo viverão em nossos corações para sempre”, disse a família de Vialli, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa.

Sampdoria, Juventus e Chelsea publicaram mensagens de luto por Vialli no Twitter e em seus sites.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, escreveu no Twitter: “A Deus Gianluca Vialli, Rei Leão no campo e na vida”.

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) disse que um minuto de silêncio será realizado em todos os jogos neste fim de semana.

“Sei que provavelmente não vou morrer de velhice, espero viver o máximo possível, mas me sinto muito mais frágil do que antes”, disse Vialli em um documentário da Netflix exibido em março de 2022.

