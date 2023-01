Handebol: Brasil derrota EUA em preparatório para Mundial

A seleção brasileira masculina de handebol derrotou os Estados Unidos por 27 a 22, nesta quinta-feira (28) na Suécia, na Gjensidige Cup, competição que faz parte da preparação para o Mundial da modalidade, que será disputado na Polônia e na Suécia a partir do dia 11 de janeiro de 2023.

Os próximos compromissos da equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá são um confronto com a Noruega, a partir das 12h45 (horário de Brasília) de sábado (7), e outro com Portugal, a partir das 10h15 de domingo (8).

No Mundial, o Brasil está no Grupo C, ao lado de Suécia, Cabo Verde e Uruguai. A estreia da seleção brasileira será, a partir das 16h30 do dia 12 de janeiro, contra os suecos.