Jogador da NFL começa a despertar após sofrer parada cardíaca em jogo

O jogador do Buffalo Bills Damar Hamlin conseguiu despertar e se comunicar com sua equipe médica, após sofrer uma parada cardíaca em campo durante um jogo da NFL (liga de futebol americano) na última segunda-feira (3) em Cincinnatti, disseram seus médicos a repórteres nesta quinta (5).

Dois médicos que cuidam do jogador de 24 anos disseram que ele estava “demonstrando sinais de boa recuperação neurológica” e conseguia se comunicar por escrito.

Ele permanece em um respirador na unidade de tratamento intensivo do Centro Médico da Universidade de Cincinnati para auxiliar sua respiração.

Hamlin desabou no gramado após fazer um tackle (uma intercepção) no primeiro quarto do jogo contra o Cincinnati Bengals e teve que ser reanimado em campo.

Os médicos afirmaram que Hamltin havia perguntado quem venceu o jogo entre Bills e Bengals. A resposta: “Damar, você venceu, você venceu o jogo da vida”, disse o médico Timothy Pritts.

Que sua primeira pergunta tenha sido sobre o resultado do jogo mostrou que “não é apenas que as luzes estão acesas, ele está em casa”, disse um dos médicos.

O jogo, no qual o Cincinnati vencia por 7 a 3, foi adiado.

