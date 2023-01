Milhares de pessoas acompanham funeral de Bento XVI no Vaticano

Sob espessa neblina a envolver a cúpula da Basílica de São Pedro, centenas de fiéis começaram, hoje (5) de madrugada, a juntar-se na Praça de São Pedro, no Vaticano, para assistir ao funeral do papa emérito Bento XVI.

Quando os sinos batiam, às 7h locais, a italiana Daniela Notarbartolo, de 69 anos, já caminhava na Praça de São Pedro, após sete horas de comboio onde aproveitou para dormir.

Para Daniela, sua presença no funeral de Bento XVI tem uma justificativa: “Gostamos muito dele. Reconhecemos nele uma ajuda para a nossa fé.”

No mesmo horário, mãe e filho, Maria, de 46 anos, e Emanuel, de 12, também se dirigiam à praça. “É uma oportunidade muito importante”, resumiu Emanuel Sevi, enquanto Maria Vicentini contava que já tinha assistido ao funeral do papa João Paulo II (1920-2005).

“O amor [pelos papas] é o mesmo. Mas cresci com João Paulo II”, declarou a italiana de Roma, acrescentando que de Bento XVI admirava, particularmente, o momento em que “ficava em adoração”.

De Munique (Alemanha), Martina Scharding, de 44 anos, o marido e cinco filhos aceleravam o passo para assistir ao funeral do último papa alemão. “É uma pessoa especial, um grande teólogo, foi muito importante para a Alemanha“, disse.

Pela Praça de São Pedro, onde o dispositivo de segurança é rigoroso, Frederico Batistte, de 65 anos, juntou-se, como voluntário, ao grupo da Proteção Civil da região de Lazio.

Em 2005, no funeral de João Paulo II, também o fez, mas a diferença é substancial. “A essa hora já estava cheia”, lembrou. Cerca de 100 mil pessoas deverão assistir hoje às cerimônias fúnebres de Bento XVI, segundo as autoridades locais.

Um pouco depois, Manuel Runch, 46 anos, um padre indiano que vive e trabalha em Roma, corre para os portões com uma pasta na mão.

“O papa Bento XVI representou para nós um farol em nossa jornada de fé. Foi um professor, um guia para todos nós do mundo“, disse enquanto se dirigia, a passos rápidos para os postos de controle.

Antes dos portões, uma barreira de trânsito e policiais protegem a área reservada aos jornalistas – chegaram mais de mil pessoas de todo o mundo, segundo as autoridades.

Michael Brown trabalha para o Taz, um jornal de Berlim, e explicou por que não se surpreendeu por não ver tantos alemães na praça.

“Embora nossos jornais tenham intitulado “Somos Papa”, quando Ratzinger foi eleito, na Alemanha notamos certo distanciamento em relação a ele, tanto pelas muitas discussões sobre abusos na Igreja, quanto por um fato muito mais simples – hoje, na Alemanha, a maioria das pessoas não se reconhece em nenhuma fé”, afirmou.

Sofia Castro, de 22 anos, de São Paulo, chegou à praça com três amigas que a acompanham em visita a Roma.

“Somos católicas e este é um evento histórico. Acho que era necessário estar aqui para participar. Mesmo que não tenhamos conhecido bem este papa, como cristãos é nosso dever participar”.

O papa emérito Bento XVI, que morreu no sábado (31) com 95 anos, abalou a Igreja ao renunciar ao pontificado por motivo de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, dois meses antes de completar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger, que foi papa entre 2005 e 2013, nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se o primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

