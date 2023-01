Kane se aproxima do recorde de gols do Tottenham

O atacante Harry Kane se aproximou do recorde de gols de Jimmy Greaves pelo Tottenham Hotspur ao ajudar a equipe a golear o Crystal Palace por 4 x 0 na liga inglesa nesta quarta-feira, enquanto o Nottingham Forest derrotou o Southampton para sair da zona de rebaixamento.

West Ham United e Leeds United continuam envolvidos na batalha para fugir do rebaixamento depois que a dupla empatou por 2 x 2 em Elland Road, enquanto o Aston Villa empatou por 1 x 1 em casa com o Wolverhampton Wanderers.

Capitão da seleção inglesa, Kane marcou sua 300ª participação no Campeonato Inglês com dois gols na enfática vitória por 4 x 0 no clássico londrino em Selhurst Park.

O laterak Matt Doherty e Son Heung-min marcaram os outros gols para os visitantes, depois que o Palace não resistiu no segundo tempo, depois de ser o melhor time na primeira etapa, quando os times foram para o intervalo com o placar em 0 x 0.

Os gols de Kane, um de cabeça à queima-roupa após um cruzamento de Ivan Perisic e outro em uma finalização de primeira, fizeram sua marca pelos Spurs chegar a 264 em todas as competições, apenas dois atrás da contagem de Greaves para o clube do norte de Londres.

A vitória, a primeira do Spurs desde o intervalo da Copa do Mundo, colocou o Tottenham, quinto colocado, a dois pontos do Manchester United, o quarto.

Do outro lado da tabela, Taiwo Awoniyi tirou Forest da zona de rebaixamento com sua primeira vitória fora de casa na temporada do campeonato inglês, com o Southampton afundando em St Mary’s e amargando a lanterna da tabela.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.