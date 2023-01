Covid-19: nova subvariante responde por alto número de casos nos EUA

A nova subvariante da Ômicron, a XBB.1.5, propaga-se pelos Estados Unidos (EUA) e já representa cerca de 40% dos casos de covid-19 no país, em comparação a 20% registrados na semana passada.

De acordo com os mais recentes dados dos centros de Controle e Prevenção de Doença (CDC, sigla em inglês), a subvariante lidera o número de casos de covid-19 no país e tem ganhado espaço sobretudo no Noroeste. Em regiões como Nova York, já atinge 75% dos casos confirmados.

O CDC alerta que esta subvariante “pode ser mais transmissível do que outras”, embora ainda não se saiba se ela tem efeitos “mais graves”.

Os hospitais norte-americanos registram aumento nas internações no último mês, embora a Região Noroeste, que tem alto número de casos com essa subvariante, não enfrenteum aumento desproporcional nas hospitalizações, em comparação com outras regiões.

A XBB.1.5 está relacionada à variante da Ômicron XBB, que foi encontrada em pelo menos 35 países e com gravidade clínica em Singapura e na Índia, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado há três anos na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo, tendo assumido várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.

A doença é uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 e uma pandemia desde 11 de março de 2020.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.