Corinthians aplica goleada de 4 a 0 na estreia da Copa São Paulo

O Corinthians teve um bom início de Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Zumbi-AL por 4 a 0, na noite desta terça-feira (3) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, em sua estreia na edição 2023 da competição. Esta vitória deixa o Timão na ponta do Grupo 12.

A equipe do Parque São Jorge não encontrou dificuldades e venceu graças a gols de Matheus Araújo, Pedro e Ryan, além de um marcado contra.

Já o atual campeão da Copinha, o torneio mais tradicional da base do futebol brasileiro, o Palmeiras superou a Juazeirense-BA por 2 a 0 no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto-SP. O resultado deixou o Verdão na liderança do Grupo 3 da competição com três pontos.

Agora o Palmeiras, que contou com os gols de Pedro Lima e Ruan Ribeiro para triunfar nesta terça, mede forças com o América-SP na próxima sexta-feira (6), a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Outros resultados:

Mirassol 3 x 1 União ABC-MS

Catanduva 3 x 2 América-RN

Ferroviária-SP 2 x 1 Fast Clube-AM

Chapecoense 2 x 1 Inter Minas-MG

Avaí 1 x 3 Ceilândia-DF