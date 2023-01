Meio-campista Gerson retorna ao Flamengo com contrato até 2027

Após um ano e meio no Olympique de Marseille (França), o meio-campista Gerson está de volta ao Flamengo, time pelo qual foi campeão da Copa Libertadores (2019) e Campeonato Brasileiro (2020). O jogador, que também atua como volante, é o primeiro reforço do time carioca para a temporada 2023. Considerado um coringa em campo, Gerson, de 25 anos, assinou contrato até dezembro de 2027.

Nascido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Gerson iniciou sua primeira passagem pelo Rubro-Negro em meados de 2019, integrando o elenco mais vitorioso do clube nos últimos anos. Além da Libertadores e do Brasileirão, o “coringa” rubro-negro levantou as taças da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Em abril de 2021, o jogador teve o passe vendido para o Olympique por, aproximadamente, 25 milhões de euros (R$ 144 milhões).

Gerson foi revelado pelas categorias de base do Fluminense. Em 2016, quando tinha 19 anos, o jogador trocou os gramados brasileiros para jogar na Roma (Itália). Dois anos depois, foi transferido, por empréstimo, à Fiorentina por uma temporada. Após esse período retornou ao Rio de Janeiro para vestir pela primeira vez o uniforme rubro-negro.