Cristiano Ronaldo é apresentado pelo Al Nassr

O atacante português Cristiano Ronaldo disse que seu “trabalho está feito” na Europa e que está ansioso por novos desafios dentro e fora dos campos, após ser apresentado como novo jogador do clube saudita Al Nassr nesta terça-feira (3).

Cristiano, que estava sem contrato e livre para negociar com outros clubes após sua amarga saída do Manchester United (Inglaterra) em novembro, se juntou ao Al Nassr na semana passada com um contrato de dois anos e meio de duração, estimado pela imprensa em mais de 200 milhões de euros.

O português foi recebido por um mar amarelo e azul no estádio do Al Nassr, o Mrsool Park, onde milhares de torcedores compareceram para acompanhar sua apresentação.

Os torcedores reunidos entoaram seu nome em voz alta enquanto ele caminhava pelo estádio de 25 mil lugares assinando bolas de futebol e atirando-as para as arquibancadas, antes de sua família se juntar a ele.

Ronaldo chega à Arábia Saudita com uma vasta coleção de títulos em clubes após uma brilhante passagem pelo gigante espanhol Real Madrid entre 2009 e 2018, no qual conquistou dois títulos espanhóis, duas Copas da Espanha, quatro títulos da Liga dos Campeões e três Mundiais de Clubes.

“Estou muito orgulhoso de tomar esta grande decisão na minha vida. Na Europa, meu trabalho está feito”, disse Ronaldo em entrevista coletiva. “Ganhei tudo, joguei nos clubes mais importantes da Europa e agora é um novo desafio na Ásia”.

Ronaldo acrescentou que tinha vários pretendentes em potencial de todo o mundo após sua saída do United, inclusive do Brasil, mas que optou por assinar com o Al Nassr porque a mudança lhe deu a chance de causar impacto fora do campo.

“Posso dizer agora, tive muitas propostas na Europa, no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos. Mesmo em Portugal, muitos clubes tentaram me contratar, mas dei minha palavra a este clube para desenvolver não só o futebol, mas também as outras partes deste país”.

O jogador de 37 anos rebateu as críticas sobre sua transferência para a Arábia Saudita dizendo: “Sou um jogador único, para mim é normal”.

