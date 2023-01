Maduro diz que Venezuela está pronta para reatar relações com os EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje (2) que o país está “totalmente preparado” para normalizar as relações com os Estados Unidos (EUA).

Em entrevista à Telesur, televisão estatal venezuelana, Maduro afirmou que está disponível para reatar as relações diplomáticas, consulares e políticas com o atual e com os futuros governos norte-americanos.

Caracas tinha suspendido as relações com Washington em 2019, depois de o ex-presidente Donald Trump ter reconhecido o líder de oposição Juan Guaidó como presidente interino e ter imposto sanções ao país, entre elas um embargo ao petróleo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, continua a não reconhecer Maduro como presidente da Venezuela, mas a crise energética provocada pela guerra na Ucrânia levou os dois países a reatar relações.

Juan Guaidó deixou a presidência interina da Venezuela depois de a maioria da oposição ter aprovado na Assembleia Nacional a dissolução do governo interino.

