Terremoto de magnitude 5,4 atinge o norte da Califórnia

Um terremoto de magnitude 5,4 ocorreu 15 quilômetros (km) a sudeste da região do Rio Dell, na Califórnia, área que ainda se recupera de forte tremor ocorrido no mês passado.

O terremoto mais recente ocorreu a uma profundidade de 27,8 km, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos nesse domingo (1º).

O Departamento de Transportes da Califórnia informou, em mensagem no Twitter, que a via estadual 211 em Fernbridge foi fechada para a realização inspeções de segurança na ponte após o tremor.

Essa mesma região da Califórnia, localizada no condado de Humboldt, foi abalada por um terremoto de magnitude 6,4 em 20 de dezembro, que destruiu casas e estradas, rompeu linhas de serviços públicos e deixou milhares de moradores sem água encanada e eletricidade.

No terremoto anterior, pelo menos uma dúzia de pessoas ficaram feridas e outras duas morreram em emergências médicas ocorridas durante ou logo após o terremoto, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Humboldt.

A região é conhecida por atividade sísmica relativamente frequente, embora o terremoto de magnitude 6,4 tenha causado mais perturbações do que o normal na área predominantemente rural, conhecida por suas florestas de sequóias, frutos do mar, indústria madeireira e fazendas leiteiras.

Além do tremor de terra, o norte da Califórnia também foi atingido por fortes chuvas que provocaram inundações severas, fechando estradas e forçando retiradas em certas áreas, no momento em que os moradores se preparavam para o Ano Novo.

