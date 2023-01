Moscou diz que ataques russos atingiram com sucesso alvos militares

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje (1º) que os últimos ataques feitos contra a Ucrânia tinham como alvo as instalações do complexo militar industrial do país vizinho e armazéns de drones.

“Em 31 de dezembro, as Forças Armadas russas atacaram com armas de longo alcance e de longa precisão alvos aéreos do complexo industrial militar ucraniano, envolvido na produção de drones utilizados para ataques terroristas contra a Federação Russa”, afirmaram os militares, citados pela Agência Efe.

De acordo com o porta-voz da Defesa, Igor Konashenkov, o objetivo do ataque foi alcançado.

“Os planos do regime de Kiev para ataques terroristas contra a Rússia num futuro próximo fracassaram”, acrescentou o porta-voz.

O comando ucraniano relatou que, nas últimas 24 horas, “o inimigo lançou 31 ataques com mísseis e 12 ataques aéreos”, provocando danos em oito regiões do país.

As Forças Armadas ucranianas acrescentaram que os russos mobilizaram 13 drones Shahed-136, que foram abatidos pela defesa antiaérea.

A ofensiva militar russa na Ucrânia foi lançada em 24 de fevereiro e condenada pela comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição de sanções políticas e econômicas contra a Rússia.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a invasão e consequente guerra já causaram a fuga de mais de 14 milhões de pessoas, mais da metade para outros países europeus. Há quase 18 milhões de ucranianos precisando de ajuda humanitária e 9,3 milhões de apoio para alimentação e alojamento.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.